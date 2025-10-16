Aurora Ramazzotti il tenero dialogo con il figlio in aereo

Un momento di dolcezza tra Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare ha commosso i fan sui social. Durante un volo, il bambino ha rassicurato la mamma dicendole che, in caso di incendio in aereo, sarebbe stato lui a salvarla. La conduttrice ha condiviso il tenero scambio, mostrando quanto sia forte il legame tra mamma e figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aurora Ramazzotti, il tenero dialogo con il figlio in aereo

