Aurora Ramazzotti il tenero dialogo con il figlio in aereo

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di dolcezza tra Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare ha commosso i fan sui social. Durante un volo, il bambino ha rassicurato la mamma dicendole che, in caso di incendio in aereo, sarebbe stato lui a salvarla. La conduttrice ha condiviso il tenero scambio, mostrando quanto sia forte il legame tra mamma e figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

