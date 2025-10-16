Aumento di capitale di Acqualatina no dal Consiglio comunale
Il “no” è unanime. Da tutto il Consiglio comunale. Preannunciato dalle parole della sindaca, Matilde Celentano, ieri, nella seduta della massima assise, richiesta dalla opposizione: “Il Comune di Latina non è favorevole all’aumento di capitale da 30 milioni di euro richiesto dal Cda di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Avio, assemblea degli azionisti il 23 ottobre per l'aumento di capitale - X Vai su X
Il dispositivo costa un terzo del concorrenti, pesa 30 kg invece di 1,5 tonnellate e si inserisce negli spazi esistenti. La società ha completato un aumento di capitale da 760 mila euro e ora punta sulle Pmi. - facebook.com Vai su Facebook
Acqualatina, il sindaco: “No unanime all’aumento di capitale da 23 a 53 milioni di euro" - “Esprimo soddisfazione per l’esito del Consiglio comunale di ieri, 15 ottobre 2025, che ha visto una convergenza unanime su un punto cruciale: la contrarietà all’aumento di capitale di 30 milioni di ... Segnala latinaoggi.eu
Acqualatina, futuro appeso a un filo: così i “no” dei Comuni bloccano l’aumento da 30 milioni di euro - La società di gestione idrica in crisi di liquidità anche per la morosità degli stessi enti soci. Si legge su energiaoltre.it
Fiat: Azienda; no aumento Capitale, non c'è necessità - Lo precisa la Fiat smentendo la notizia riportata oggi dal Messaggero e dal Mattino. Riporta unionesarda.it