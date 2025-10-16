Aumenti salariali detassati e stop all’aumento dell’età pensionabile solo se il lavoro è gravoso Il governo vuole 4,4 da banche e assicurazioni

Taglio dell’Irpef per il ceto medio, proroga dei bonus casa al 50% per le abitazioni principali, incentivi fiscali al rinnovo dei contratti, mini potenziamento dell’aiuto alle lavoratrici madri. Mentre la sterilizzazione dell’ aumento dell’età pensionabile varrà solo per i lavoratori che svolgono attività gravose e usuranti. Sono alcune tra le principali misure della manovra delineate nel Documento programmatico di bilancio trasmesso mercoledì sera dal ministero dell’Economia alla Commissione europea, che quantifica in circa 18 miliardi di euro medi annui gli interventi previsti per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aumenti salariali detassati e stop all’aumento dell’età pensionabile solo se il lavoro è gravoso. Il governo vuole 4,4 da banche e assicurazioni

