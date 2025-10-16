Aumenti anche per i compensi accessori degli stipendi di docenti ATA e DSGA | dalla CIA all’indennità di direzione Tutte le cifre sul tavolo delle trattative
Nel percorso di definizione del nuovo contratto collettivo nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, ARAN e sindacati stanno finalizzando anche l’adeguamento di alcune voci retributive accessorie, che integrano la retribuzione tabellare e sono erogate mensilmente. Tra queste figurano la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA e l’indennità di direzione per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). L'articolo Aumenti anche per i compensi accessori degli stipendi di docenti, ATA e DSGA: dalla CIA all’indennità di direzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
