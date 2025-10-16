Audi SQ6 Sportback e-tron | la prova del Suv elettrico tra le dune del Sahara

Missione possibile: con pochi accorgimenti, il Suv elettrico di Ingolstadt ha affrontato le dune del Sahara. Una prova estrema per un’auto elettrica da 517 Cv pensata per l’asfalto, ma sorprendentemente capace anche lontano dalla strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audi SQ6 Sportback e-tron: la prova del Suv elettrico tra le dune del Sahara

Altre letture consigliate

AUDI A3 Sportback 30 TDI S line Edition – Stile, Potenza e Tecnologia in un’unica auto! Cerchi un’auto sportiva, elegante e super affidabile? Questa Audi A3 S line Edition è fatta per te! Unico proprietario, IVA esposta e possibilità di Legge 104 Chilom - facebook.com Vai su Facebook

Audi SQ6 Sportback e-tron: la prova del Suv elettrico tra le dune del Sahara - Missione possibile: con pochi accorgimenti, il Suv elettrico di Ingolstadt ha affrontato le dune del Sahara. Segnala gazzetta.it

SQ6 e-tron Sportback, un'elettrica nel deserto - Un viaggio lungo 250 km tra sabbia e piste dove la meccanica è l’unica alleata ... Come scrive quattroruote.it

Audi nel deserto, la prova tra dune e sabbia di SQ6 Sportback e-tron - Siamo stati nel Sahar Tunisino per mettere alla prova Audi SQ6 Sportback e- Segnala stream24.ilsole24ore.com