Attimi di paura sulla A1 | palo di ferro sfonda il parabrezza di un bus turistico ferito l’autista

Ternitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di apprensione nella mattinata di giovedì 16 ottobre, intorno alle 9:10, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione nord, circa 10 chilometri prima dello svincolo di Fabro, nei pressi dell’area di parcheggio Ritorto in provincia di Terni.Un autobus turistico con a bordo un gruppo di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

