Attimi di paura in via dei Mille bimba di due anni rischia di soffocare in strada

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in via dei Mille, per una bambina di soli due anni che ha rischiato di soffocare in mezzo alla strada. Le urla della madre della bambina, in preda al panico, hanno richiamato l’attenzione degli avventori di un bar e anche del personale del vicino studio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

Attimi di paura, domenica mattina, per un ciclista di 51 anni, vittima di un grave incidente stradale. - facebook.com Vai su Facebook

Assisi, attimi di paura in centro: furgone si sfrena e centra due auto http://ow.ly/e7CE106ol5Z [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Attimi di paura in via Gioia: cedimento di un edificio, tegole cadono in strada - Viareggio, 14 aprile 2025 – Una situazione di degrado e di pericolo che si trascina da molto tempo e che rischia di causare grossi pericoli per l’incolumità di residenti e passanti oltre che dare uno ... Scrive lanazione.it