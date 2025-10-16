Attentato alla Polgai di Brescia | chiesta la condanna per l’anarchico spagnolo e un milione di euro di risarcimento
Brescia, 16 ottobre 2025 – Il pubblico ministero di Brescia Erica Battaglia ha chiesto una nuova condanna a sei anni di reclusione per Juan Antonio Sorroche, l' anarchico spagnolo già in carcere per l'attentato del 2018 alla sede della Lega di Villorba (Treviso), per il quale sta scontando 14 anni e 10 mesi di carcere. Questa volta Sorroche è imputato per l'esplosione avvenuta alla Polgai di Brescia il 18 dicembre 2015, un episodio che, secondo l'accusa, sarebbe collegato al successivo attacco trevigiano da un unico progetto anarco-insurrezionalista.,esplosione bomba fuori dalla scuola di polizia Polgai,Brescia 18 dicembre 2015. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
