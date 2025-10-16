Attenta al polonio nel tè | Nicolai Lilin a processo per le minacce all’inviata Rai Stefania Battistini

Lo scrittore moldavo Nicolai Lilin andrà a processo per le minacce all’ inviata Rai Stefania Battistini e al suo operatore tv Simone Traini. Lo ha deciso il tribunale di Milano dopo aver valutato le affermazioni di Nicolai Verbjbitkii (nome all’anagrafe) sul suo canale Youtube tra il 1 6 e il 20 agosto 2024. «Se un giorno vi troverete un po’ di polonio nel tè, sappiate che vi siete scavati la fossa da soli (.) A questi due deficienti dei nostri giornalisti Rai che sono andati lì con i terroristi (.) e che hanno fatto questo schifoso lavoro di propaganda filonazista (.) il mio augurio è di stare molto attenti. 🔗 Leggi su Open.online