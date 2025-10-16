ATP Stoccolma 2025 Holger Rune e Tomas Martin Etcheverry approdano ai quarti di finale
Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nell’ATP250 di Stoccolma (Svezia). Sul veloce indoor scandinavo gioie e dolori in casa Italia. Lorenzo Sonego ha sfatato il tabù che non gli vedeva vincere, sul campo, due match consecutivi nel massimo circuito internazionale da un anno, vista l’affermazione contro l’americano Aleksandar Kovacevic per 7-6 (3) 6-1. Sul cammino di Sonny ci sarà nei quarti di finale il francese Ugo Humbert. Un avversario che il piemontese conosce piuttosto bene, avendolo incrociato spesso a livello ATP (5-3 il bilancio dei precedenti in favore del transalpino). Humbert si è imposto col punteggio di 7-6 (5) 6-3 contro Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
HOLGER IS BACK Rune comincia bene e torna a vincere un match a Stoccolma tre anni dopo l’ultima volta: era il 2022 e aveva vinto il torneo! Il danese batte con un doppio 6-4 Marton Fucsovics e vola ai quarti di finale dove troverà Etcheverry. - X Vai su X
