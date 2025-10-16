ATP Bruxelles 2025 Lorenzo Musetti piega Yannick Hanfmann in due set ed approda ai quarti!

Inizia con il piede giusto il cammino di Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, negli European Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Bruxelles, in Belgio: l’azzurro, all’esordio dopo aver ricevuto un bye al primo turno, supera negli ottavi il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, sconfitto con lo score di 7-6 (4) 7-5 in un’ora e 38 minuti di gioco, e domani nei quarti se la vedrà con il numero 5 del tabellone, il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. Nel primo set sono i servizi a dominare e non si registrano palle break, anzi nel complesso sono 12 i punti vinti in risposta in altrettanti game giocati, inoltre dal 2-2 40-40 al 5-5 30-0 per Musetti sono 24 i punti consecutivi conquistati dal giocatore in battuta, in pratica 6 giochi consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

