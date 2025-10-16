ATP Bruxelles 2025 Auger-Aliassime accede ai quarti Musetti ritrova Mpetshi Perricard
Gli ultimi quattro incontri degli ottavi di finale animano il programma del giovedì del torneo ATP di Bruxelles. Il canadese Felix Auger-Aliassime accede ai quarti di finale dopo un’autentica maratona. Passa il turno anche il francese Giovanni Mpetshi Perricard, prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Il francese Giovanni Mpetshi Perricard, testa di serie numero cinque, passa il turno senza dover faticare più del previsto. Il giocatore transalpino approfitta infatti del ritiro del georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 101 del ranking ATP, al termine del primo set vinto col punteggio di 7-5 in cinquanta minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
