ATP Almaty 2025 Medvedev e Michelsen approdano ai quarti di finale Fuori Khachanov

Il torneo ATP di Almaty completa l’allineamento ai quarti con gli ultimi quattro match degli ottavi di finale Daniil Medvedev e Alex Michelsen, rispettano il pronostico favorevole dei rispettivi incontri e approdano ai quarti di finale. La sorpresa di giornata è rappresentata dall’ uscita del russo Karen Khachanov, sconfitto all’esordio nel torneo. Nel primo incontro di giornata Alex Michelsen, testa di serie numero sei, liquida l’australiano Alexandar Vukic 6-3 6-2 in un’ora. L’americano orienta il parziale d’apertura a proprio favore quando strappa il servizio all’avversario nel secondo gioco, non concede palle break all’avversario e chiude i conti al primo set point per il 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Almaty 2025, Medvedev e Michelsen approdano ai quarti di finale. Fuori Khachanov

