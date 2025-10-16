Atp Almaty 2025 Cobolli ai quarti | quando gioca dove vederla e contro chi
Italia protagonista nei principali tornei Atp del mondo, gli ultimi della stagione 2025. Mentre Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono impegnati a Stoccolma, Flavio Cobolli è pronto per i quarti di finale ad Almaty, torneo 250 sul cemento indoor in programma in Kazakistan. L’azzurro affronterà venerdì 17 ottobre l’australiano James Duckworth, numero 138 del mondo, per un posto in semifinale. Ad attenderlo ci potrebbe essere Daniil Medvedev, che sarà opposto all’ungherese Fabian Marozsan. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. In caso di vittoria del torneo, Cobolli potrebbe entrare nella Top 20 della Race, salendo a 2. 🔗 Leggi su Lettera43.it
