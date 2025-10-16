Atletico Madrid-Osasuna sabato 18 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Colchoneros vittoriosi sui Navarri?

Infobetting.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pareggio di Vigo prima della sosta non è un cattivo risultato in assoluto, soprattutto perché ottenuto con un’inferiorità numerica che si è protratta per gran parte di gara ma l’Atletico Madrid deve subito tornare a vincere contro l’Osasuna per riprendere la risalita che aveva caratterizzato le ultime settimane. La squadra di Simeone ha mostrato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

atletico madrid osasuna sabato 18 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici colchoneros vittoriosi sui navarri

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Osasuna (sabato 18 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros vittoriosi sui Navarri?

Altri contenuti sullo stesso argomento

LaLiga, Julian Alvarez purga l'Osasuna: l'Atletico Madrid vince 1-0, è campione d'inverno - I rojiblancos si portano a casa la vittoria in una partita molto combattuta grazie al gol fatale di Julián Alvarez per l'Osasuna: ormai ... Riporta tuttomercatoweb.com

Atletico Madrid sconfitto dall'Osasuna, addio al titolo ma Champions League assicurata - Fuori dalla corsa per il titolo, l'Atletico Madrid ha subito la sesta sconfitta stagionale contro l'Osasuna (2- Scrive sport.quotidiano.net

LaLiga, Morata si fa espellere ma l'Atletico Madrid non sbaglia: Osasuna battuto 0-2 - Al 20' è Griezmann a portare avanti i Colchoneros, che raddoppiano poi all'81' con ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Osasuna Sabato