Tre podi per la Fratellanza ed un risultato di squadra per la rappresentativa Emilia Romagna di tutto rispetto sono le notizie principali emerse dai Campionati Italiani Cadetti di Viareggio dello scorso week end, che idealmente, rappresentano una delle gare di chiusura della stagione estiva. A raccogliere il piazzamento migliore, un bellissimo argento, è stata Emi Accorsi sui 2000 metri pian: la giovane portacolori di casa Fratellanza ha fatto valere le proprie qualità, chiudendo di poco alle spalle della vincitrice. Sempre tra le ragazze, bronzo per Olivia De Maria negli 80 ostacoli, che bissa lo stesso piazzamento della staffetta 4x100 maschile, in cui i primi due frazionisti erano i gialloblù Dylan Rovatti ed Antonio Esposito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica leggera