Atletica leggera
Tre podi per la Fratellanza ed un risultato di squadra per la rappresentativa Emilia Romagna di tutto rispetto sono le notizie principali emerse dai Campionati Italiani Cadetti di Viareggio dello scorso week end, che idealmente, rappresentano una delle gare di chiusura della stagione estiva. A raccogliere il piazzamento migliore, un bellissimo argento, è stata Emi Accorsi sui 2000 metri pian: la giovane portacolori di casa Fratellanza ha fatto valere le proprie qualità, chiudendo di poco alle spalle della vincitrice. Sempre tra le ragazze, bronzo per Olivia De Maria negli 80 ostacoli, che bissa lo stesso piazzamento della staffetta 4x100 maschile, in cui i primi due frazionisti erano i gialloblù Dylan Rovatti ed Antonio Esposito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il giorno 9 maggio a Udine, sul campo di atletica leggera “Dal Dan”, si sono disputate le finali Regionali di Atletica Leggera. Il nostro Istituto è stato rappresentato dall’allieva Meroi Vittoria della 2A Liceo Scientifico che nella specialità del salto in alto si è aggiu - facebook.com Vai su Facebook
La prima volta della Nazionale di atletica leggera dei sordi a Castelnovo - Il Centro Tecnico Federale FSSI di Castelnovo Monti ospita per la prima volta un raduno della nazionale sordi di Atletica Leggera. Da redacon.it
Atletica leggera Settore giovanile: Under 23. La Virtus approda alla serie "A" Argento - Sono arrivati i verdetti finali per la Virtus del Club Challenge assoluto maschile, assoluto femminile e Under 23 maschile. Lo riporta msn.com
Mondiali di atletica, il programma: Tamberi e Jacobs in gara, orari e dove vedere in TV - Secondo giorno di gare a Tokyo per i Mondiali di Atletica leggera dove l'Italia torna in pista sperando di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Lo riporta fanpage.it