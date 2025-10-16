Sono arrivati i verdetti finali per la Virtus del Club Challenge assoluto maschile, assoluto femminile e Under 23 maschile. E proprio quest’ultima squadra, grazie al diciassettesimo posto finale, con 14866 punti complessivi, ha raggiunto il miglior piazzamento di sempre, conquistando anche il diritto a prendere parte alla serie "A" Argento Under 23 nella stagione 2026. Un risultato eccellente, visto che tanti ragazzi arrivano dal settore giovanile della Virtus che aggiunge un valore in più alla società del presidente Caturegli, così come l’ottavo posto finale della squadra assoluta maschile che, con 17730 punti, arriva a centrare il miglior risultato di sempre, andando a migliorare il già eccellente decimo posto della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera Settore giovanile: Under 23. La Virtus approda alla serie "A" Argento