Atletica Andrea Dallavalle | La mia rinascita dopo il salto mondiale | Argento che vale oro

Un salto, un ultimo tentativo, un argento che sa di vittoria interiore: in questa intervista esclusiva incontriamo Andrea Dallavalle, uomo di salti, sogni e resilienza.? Dalla conquista del titolo italiano indoor con 17,36 m ad Ancona (2025), al bronzo europeo ad Apeldoorn, fino all’exploit di Tokyo 2025 dove, con 17,64 m all’ultimo salto della finale, ha conquistato l’argento mondiale e stabilito il suo primato personale. Parleremo di tecnica, allenamenti nei momenti di difficoltà, cambiamenti, e soprattutto di riconoscimento: come si sente quando il sacrificio viene visto, quando il salto non è solo misura ma anche storia personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

