Atletica Andrea Dallavalle | La mia rinascita dopo il salto mondiale | Argento che vale oro

Un salto, un ultimo tentativo, un argento che sa di vittoria interiore: in questa intervista esclusiva incontriamo Andrea Dallavalle, uomo di salti, sogni e resilienza.? Dalla conquista del titolo italiano indoor con 17,36 m ad Ancona (2025), al bronzo europeo ad Apeldoorn, fino all’exploit di Tokyo 2025 dove, con 17,64 m all’ultimo salto della finale, ha conquistato l’argento mondiale e stabilito il suo primato personale. Parleremo di tecnica, allenamenti nei momenti di difficoltà, cambiamenti, e soprattutto di riconoscimento: come si sente quando il sacrificio viene visto, quando il salto non è solo misura ma anche storia personale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica. Andrea Dallavalle: “La mia rinascita” dopo il salto mondiale | Argento che vale oro

Contenuti che potrebbero interessarti

Aggiornamenti da Viareggio: nel triplo oro per Benedetta Federici Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi con 11,93 (-0,2). Argento per Zoe Pretto AOV - Atletica Ovest Vicentino con 11,39 (-0,6), bronzo per Serena Burdi Cus Cassino con 11,29 (-0,7). Nel gia - facebook.com Vai su Facebook

Campionati Mondiali di ATLETICA LEGGERA - Tokyo - Andrea Dallavalle si migliora con la misura di m17,64 (primato personale) e conquista una medaglia d'argento nel salto triplo! Nella stessa gara 6° Andy Diaz Hernandez (m17,19) purtroppo condizionato - X Vai su X

Dallavalle: «I Giochi di Los Angeles il prossimo obiettivo. E sul podio l'esultanza di Leao» - Dopo l’argento mondiale il triplista piacentino è salito sul palco al Festival dello Sport parlando di passato e futuro. Come scrive sportpiacenza.it

Andrea Dallavalle non si pone limiti. E dà appuntamento a Valentino Rossi - Il triplista Azzurro, fresco della medaglia d'argento ai Mondiali di atletica a Tokyo, è un grande appassionato di moto ... Si legge su msn.com

Atletica: Dallavalle 'salto della vita, argento inimmaginabile' - Partivo con degli obiettivi e con ambizioni di far bene, ma diventare quasi campione del mondo era al di là dei miei pensieri. ansa.it scrive