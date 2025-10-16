Atitech fa rotta sull’Arabia Saudita | accordo con Alnimr Alarabi

Alnimr Alarabi Holding, LLC e Atitech S.p.A. hanno firmato una Lettera di intenti per la creazione di una Joint Venture che si occuperà dello sviluppo di un centro di eccellenza specializzato nella manutenzione e revisione di aeromobili e componenti in Arabia Saudita. La Joint Venture unirà l’esperienza e il know-how di Atitech – la più grande MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) del mercato EMEA, con sedi a Napoli, Roma e Olbia, 12 hangar e un portafoglio di oltre 100 clienti tra cui compagnie aeree, enti governativi, lessors e proprietari di business jet – alle capacità finanziarie e alla presenza regionale di Alnimr Alarabi, società di investimenti diversificati con base nel Regno dell’Arabia Saudita e un focus strategico sul settore aerospaziale e sulle tecnologie future. 🔗 Leggi su Ildenaro.it