Athekame che settimana tra nazionale e Milan | è davvero pronto?

Lo svizzero ha ricevuto la prima chiamata in nazionale maggiore e in caso di assenza di Saelemaekers potrebbe giocare contro la Fiorentina: sarebbe il debutto da titolare in rossonero. Allegri col Napoli ha già dimostrato di credere in lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Athekame, che settimana tra nazionale e Milan: è davvero pronto?

?La settimana di #Leao e #Athekame e la certezza: ‘novembre’ per #Jashari e #Saelemaekers Il punto sul lavoro del #Milan a #Milanello - X Vai su X

Milan, chi gioca al posto di Saelemaekers? Allegri pensa ad Athekame, ma… #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Svizzera e Milan: il momento importante di Zachary Athekame - Zachary Athekame può diventare protagonista in questo momento della stagione: sarà titolare in Milan- Scrive milanlive.it

Rossoneri in nazionale, Athekame in panchina in Slovenzia-Svizzera - Zachary Athekame, che la scorsa settimana è passato dall'U21 alla nazionale maggiore, questa sera è in panchina nella sfida tra Slovenia e Svizzera, valida per le Qualificazioni ... Segnala milannews.it

Milan, Athekame dovrebbe sostituire Saelemaekers contro la Fiorentina: prima da titolare in rossonero per lo svizzero - Alexis Saelemaekers si è infortunato in nazionale e sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato del Milan contro la Fiorentina a San Siro. milannews.it scrive