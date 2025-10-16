Atalanta Ivan Juric | Bilancio finora positivo ma adesso arriva un ciclo difficile

Bergamo, 16 ottobre 2025 – Soddisfazione e qualche rimpianto per questi primi due mesi della sua Atalanta, imbattuta in campionato con sei vinte e quattro pareggiate. Il tecnico Ivan Juric ai microfoni di SkySport ha tracciato un bilancio da lui stesso definito “per ora positivo, perché c’è stato un impatto positivo: questa è una società super organizzata e la squadra sa lavorare bene. Per ora le cose stanno andando bene anche se c'è rammarico per il campionato, perché ci mancano dei punti persi in alcune partite”. La sosta per le nazionali ha consentito alla Dea di recuperare diversi t itolari infortunati, a cominciare da Scamacca, Scalvini e Zalewski, per cui il tecnico di Spalato ora attende di inserirli nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Ivan Juric: “Bilancio finora positivo, ma adesso arriva un ciclo difficile”

News recenti che potrebbero piacerti

L'Atalanta di Ivan Juric può sfruttare la sosta per sfoltire la lista dei giocatori fermi in infermeria! Tutte le ultime in casa Dea - facebook.com Vai su Facebook

L'Atalanta di Ivan #Juric può sfruttare la sosta per sfoltire la lista dei giocatori fermi in infermeria! Tutte le ultime in casa Dea - X Vai su X

Atalanta, Juric: "Bilancio fin qui positivo, ma in campionato ci mancano dei punti" - Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric, soffermandosi sulle prime sensazioni dopo questi mesi di lavoro a Zingonia. Da tuttomercatoweb.com

Atalanta, Ivan Juric: “Bilancio finora positivo, ma adesso arriva un ciclo difficile” - Bergamo, 16 ottobre 2025 – Soddisfazione e qualche rimpianto per questi primi due mesi della sua Atalanta, imbattuta in campionato con sei vinte e quattro pareggiate. Scrive msn.com

I primi 100 giorni di Juric, Max Nebuloni: “Equilibrio, coraggio e idee: l’Atalanta è già sua” - Max Nebuloni analizza il nuovo corso: equilibrio, coraggio e crescita dei giovani. Scrive calcioatalanta.it