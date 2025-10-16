Atalanta Ivan Juric | Bilancio finora positivo ma adesso arriva un ciclo difficile

Bergamo, 16 ottobre 2025 – Soddisfazione e qualche rimpianto per questi primi due mesi della sua Atalanta, imbattuta in campionato con sei vinte e quattro pareggiate. Il tecnico Ivan Juric ai microfoni di SkySport ha tracciato un bilancio da lui stesso definito “per ora positivo, perché c’è stato un impatto positivo: questa è una società super organizzata e la squadra sa lavorare bene. Per ora le cose stanno andando bene anche se c'è rammarico per il campionato, perché ci mancano dei punti persi in alcune partite”. La sosta per le nazionali ha consentito alla Dea di recuperare diversi t itolari infortunati, a cominciare da Scamacca, Scalvini e Zalewski, per cui il tecnico di Spalato ora attende di inserirli nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

