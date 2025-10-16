Atalanta Carnesecchi | Abbiamo fatto molto bene fino a qua Futuro? Come diceva una persona | i cavalli buoni si vedono a fine corsa

In un'Atalanta profondamente rinnovata durante l'estate, a partire dalla panchina, le certezze non sono molte. Una di queste porta però il nome di Marco Carnesecchi. Il portiere azzurro, ormai punto fermo tra i pali nerazzurri, ha

Atalanta, Carnesecchi: "Juric mi sta facendo crescere e migliorare" - Nel VIDEO le parole di Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta: "Abbiamo fatto molto bene fino a qui, dopo questa sosta entreremo nel vivo del campionato. sport.sky.it scrive

Atalanta, Carnesecchi: “Ora si entra nel vivo. Sarà una corsa a lungo termine” - Carnesecchi non ha dubbi: “Penso che l’organico della squadra sia forte, non abbiamo fretta di dimostrare: sarà una corsa a lungo termine. Come scrive gianlucadimarzio.com

Carnesecchi: “Con Juric stiamo crescendo. Finiti i tempi delle prove” - Marco Carnesecchi elogia il lavoro con Juric: “Abbiamo capito le sue richieste, ora serve continuità. Come scrive calcioatalanta.it