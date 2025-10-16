Atalanta buone notizie in vista della Lazio | Juric può finalmente sorridere

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta, emergenza finita: Juric ritrova i titolari in vista della sfida con la Lazio. Le ultime sulla formazione della Dea in vista dei biancocelesti Buone notizie per l’Atalanta: l’emergenza infortuni sembra finalmente alle spalle. Alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio, in programma a Bergamo, Ivan Juric può sorridere: il tecnico croato ha infatti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta buone notizie in vista della lazio juric pu242 finalmente sorridere

© Calcionews24.com - Atalanta, buone notizie in vista della Lazio: Juric può finalmente sorridere

Altre letture consigliate

atalanta buone notizie vistaAtalanta, Juric ne recupera tre: buone notizie per il tecnico - Una squadra che ha iniziato la stagione con molto scetticismo; l’addio di Gasperini, la partenza di Retegui e il caso Lookman avevano portato una nube di negatività intorno all’Atalanta. calcioinpillole.com scrive

atalanta buone notizie vistaAtalanta, buone notizie dall’infermeria: rientrano Zalewski, CDK e Scalvini - Atalanta, in vista della sfida con la Lazio tornano Zalewski, Scalvini e De Ketelaere. Da calcioatalanta.it

atalanta buone notizie vistaAtalanta, in tre tornano in gruppo: le ultime da Zingonia - Buone notizie per Juric in vista della prossima partita contro la Lazio Ivan Juric può finalmente guardare con maggiore ottimismo ai prossimi ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Buone Notizie Vista