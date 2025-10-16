Asus annuncia la disponibilità del primo monitor 8K HDR da 32 pollici
Il nuovo ProArt Display 8K PA32KCX è il primo monitor con risoluzione 8K. Supporta HDR e Dolby Vision, con una luminanza di picco sostenuta di 1000 nit e retroilluminazione mini LED a 4032 zone indipendenti. 🔗 Leggi su Dday.it
#ASUS Republic of #Gamers annuncia il router gaming WiFi 7 ROG Stix GS-BE18000, progettato per fornire una larghezza di banda simultanea fino a 20G tramite otto porte WAN - X Vai su X
DISPONIBILI DA OGGI! ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA, Console Gaming A 899,00€ https://amzlink.to/az0JxX19E5FjX ASUS ROG Xbox Ally RC73YA, Console Gaming A 599,00€ https://amzlink.to/az0zqUQukYzlv #adv - facebook.com Vai su Facebook
ASUS annuncia l'arrivo in Italia del monitor ProArt Display 6K PA32QC: è pensato per i creatori di contenuti - Si tratta di un prodotto di fascia alta, pensato per soddisfare appieno anche gli utenti più esigenti alla ricerca di ... Si legge su hwupgrade.it