Asus annuncia la disponibilità del primo monitor 8K HDR da 32 pollici

Dday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo ProArt Display 8K PA32KCX è il primo monitor con risoluzione 8K. Supporta HDR e Dolby Vision, con una luminanza di picco sostenuta di 1000 nit e retroilluminazione mini LED a 4032 zone indipendenti. 🔗 Leggi su Dday.it

