Asti scoperti sei lavoratori irregolari in un ristorante | scatta la chiusura per gravi carenze igieniche

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli in un ristorante di Asti: sospesa l’attività per lavoro irregolare e carenze igieniche, sanzioni per oltre 5.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

asti scoperti sei lavoratori irregolari in un ristorante scatta la chiusura per gravi carenze igieniche

© Notizie.virgilio.it - Asti, scoperti sei lavoratori irregolari in un ristorante: scatta la chiusura per gravi carenze igieniche

Approfondisci con queste news

asti scoperti sei lavoratoriAsti, scoperti sei lavoratori irregolari in un ristorante: scatta la chiusura per gravi carenze igieniche - Controlli in un ristorante di Asti: sospesa l’attività per lavoro irregolare e carenze igieniche, sanzioni per oltre 5. Scrive virgilio.it

Blitz in un autolavaggio di Asti, trovate irregolarità sull'impiego dei lavoratori - Oltre 83 mila euro di ammende, 38 mila euro di sanzioni amministrative ed una segnalazione per sfruttamento di lavoratori in nero. Secondo rainews.it

Scoperti sei lavoratori occupati 'in nero' nel reggino - Sei lavoratori occupati in nero sono stati scoperti a Polistena in un cantiere attivo per la ristrutturazione e l'adeguamento sismico di una scuola primaria. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Asti Scoperti Sei Lavoratori