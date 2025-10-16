Assurdo! Guardate che fa! Gesto shock della deputata 5 stelle in aula | l’ha fatto davanti a tutti VIDEO

Tvzap.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Un gesto provocatorio e destinato a far discutere. Nell’aula del Consiglio regionale del Piemonte, la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, ha mostrato e “rollato” uno spinello di cannabis light, per denunciare,come ha spiegato lei stessa, “le vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa” dopo l’entrata in vigore del decreto sicurezza approvato lo scorso giugno. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

