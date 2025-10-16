Assicurazioni banche e tagli ai ministeri | i guai di Meloni sulle coperture della manovra

Il governo Meloni si prepara al rush finale sulla manovra 2026. Gli assi portanti della legge di bilancio sono stati illustrati da Giancarlo Giorgetti in Consiglio dei ministri ma un testo non è stato ancora approvato. Sul provvedimento più importante dell'anno pesano ancora diversi nodi da. 🔗 Leggi su Today.it

Nel tardo pomeriggio un nuovo vertice a Palazzo Chigi. Tra i nodi ancora da sciogliere quello del contributo che arriverà da banche e assicurazioni e la speding review a carico dei ministeri - facebook.com Vai su Facebook

Settore finanziario nel mirino della manovra: da banche e assicurazioni attesi oltre 11 miliardi in 3 anni https://f.mtr.cool/xgqxvnjewi #assicurazioni #banche #economymag - X Vai su X

Manovra, il Mef invia Dpb a Bruxelles. Ecco le misure principali: da banche e assicurazioni 11 miliardi nel triennio - Il contributo previsto dal settore finanziario e bancario potrebbe essere di carattere strutturale: nel testo si legge che lo stanziamento non sarà una tantum. Da milanofinanza.it

Manovra: da banche e assicurazioni 11 miliardi nel triennio e il contributo sarà strutturale, sconti sui salari nella PA. Tutte le novità - Nel testo le novità sul contributo di banche e assicurazioni su cui grava la forte resistenza del settore finanziario. Riporta firstonline.info

Tassa alle banche, previsti 11 miliardi in tre anni e Forza Italia non ci sta: «Non la voteremo». Nuovo vertice di maggioranza - Forza Italia: «Giusto prevedere un accordo fra governo e banche ma non voteremo tasse sugli extraprofitti». Segnala corriere.it