Assegno di inclusione | rinnovo dopo 18 mesi le nuove istruzioni dell’INPS

16 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rinnovo non è automatico. Dopo i primi 18 mesi di Assegno di Inclusione, il rinnovo non avviene automaticamente. L’ INPS ha chiarito, con il messaggio n. 3048 del 14 ottobre, che per continuare a ricevere il beneficio è necessario un nuovo colloquio con i Servizi Sociali, l’ aggiornamento della situazione familiare e la ridefinizione degli impegni previsti nel percorso di inclusione. Solo dopo aver completato questi passaggi sarà possibile riattivare il pagamento dell’Assegno. Chi non rispetta le procedure previste rischia ritardi o sospensioni del beneficio. Come richiedere il rinnovo dell’Assegno di Inclusione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

