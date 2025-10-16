Assegno di Inclusione il rinnovo non è automatico | le istruzioni Inps per fare domanda dopo 18 mesi

Dopo i primi 18 mesi di Assegno di Inclusione, il rinnovo non è automatico: l’INPS richiede infatti un nuovo colloquio con i Servizi Sociali, l’aggiornamento della situazione familiare e la ridefinizione degli impegni. Solo dopo questi passaggi si può continuare a ricevere il beneficio. Ecco le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

