Asse Salvini-De Pascale sui balneari Il Pd impazzisce e grida allo scandalo

Il governatore dell’Emilia-Romagna sostiene il vicepremier che vuole indennizzare i titolari degli stabilimenti quando scatterà la Bolkestein. Apriti cielo, maggiorenti dem e sindaci protestano: «Niente aiuti, sono lobby». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Asse Salvini-De Pascale sui balneari. Il Pd impazzisce e grida allo scandalo

Leggi anche questi approfondimenti

Concessioni balneari e indennizzi, in Emilia-Romagna la «fronda» Pd contro l'asse tra Salvini e de Pascale: «Non stiamo con la lobby delle spiagge» - X Vai su X

Padova - Veneto 15 ottobre 2025 La foto più bella W la Lega - Salvini Premier - facebook.com Vai su Facebook

Concessioni balneari e indennizzi, in Emilia-Romagna la «fronda» Pd contro l'asse tra Salvini e de Pascale: «Non stiamo con la lobby delle spiagge» - Dal Pd di Rimini una lettera al segretario regionale del Partito Democratico: «Siamo in totale disaccordo con la posizione espressa dal governatore» ... Segnala corrieredibologna.corriere.it

Passante, de Pascale a Salvini. “E’ responsabilità del Governo dettare la linea” - Bologna, 9 marzo 2025 – Dopo le parole di Matteo Salvini, sul tema Passante interviene anche il presidente regionale Michele de Pascale, che fa muro e ricorda al vicepremier come il Governo avesse ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Incontro tra de Pascale e Salvini al TTG di Rimini. Focus su connessioni tra Bologna, Romagna e Ferrarese - BOLOGNA (ITALPRESS) – “L’incontro al TTG di Rimini è stata l’occasione anche per fare un punto con il ministro Matteo Salvini rispetto al sistema delle ... Scrive msn.com