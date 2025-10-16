Negli Stati Uniti, i distretti scolastici subiscono pressioni crescenti per eliminare libri "inappropriati" e anche il mondo del manga finisce nel mirino. A farne le spese più di tutti è Assassination Classroom, bandito ripetutamente dalle biblioteche scolastiche. Un nuovo rapporto di PEN America denuncia un preoccupante aumento della censura nelle scuole statunitensi: tra i titoli più colpiti figura Assassination Classroom di Yusei Matsui, bandito oltre cinquanta volte, simbolo di una "normalizzazione della censura" che minaccia la libertà di lettura. Assassination Classroom nel mirino: 54 divieti negli USA Secondo il nuovo rapporto pubblicato da PEN America, tra luglio 2024 e giugno 2025 si sono verificati 6. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Assassination Classroom, in America è il manga più vietato: "Incentiva la violenza"