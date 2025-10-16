Assassination Classroom in America è il manga più vietato | Incentiva la violenza
Negli Stati Uniti, i distretti scolastici subiscono pressioni crescenti per eliminare libri "inappropriati" e anche il mondo del manga finisce nel mirino. A farne le spese più di tutti è Assassination Classroom, bandito ripetutamente dalle biblioteche scolastiche. Un nuovo rapporto di PEN America denuncia un preoccupante aumento della censura nelle scuole statunitensi: tra i titoli più colpiti figura Assassination Classroom di Yusei Matsui, bandito oltre cinquanta volte, simbolo di una "normalizzazione della censura" che minaccia la libertà di lettura. Assassination Classroom nel mirino: 54 divieti negli USA Secondo il nuovo rapporto pubblicato da PEN America, tra luglio 2024 e giugno 2025 si sono verificati 6. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Assassination Classroom: 5 motivi per non farselo scappare - Non fatevi ingannare dalle sue apparenze, Assassination Classroom è uno di quegli anime che riesce immediatamente ad andare oltre la propria dimensione narrativa toccando le corde dello spettatore. Si legge su tomshw.it
Assassination Classroom torna con un nuovo film dopo 10 anni di silenzio - Il celebre anime tratto dal manga di Yusei Matsui farà ritorno sul grande schermo con Assassination Classroom the Movie: Everybody's Time, in uscita in Giappone nel marzo 2026. Secondo msn.com