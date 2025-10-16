Assalto in un bar a Capaci tre uomini minacciano un dipendente e gli fanno svuotare la cassa
Assalto in un bar della provincia. I carabinieri indagano su una rapina messa a segno ieri al Bar del Corso di corso Vittorio Emanuele, a Capaci, che ha fruttato a una banda un bottino di circa 200 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri che, dopo aver ascoltato i testimoni, hanno acquisito le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rapina in un bar a Capaci: la violenza e la fuga con l’incasso - CAPACI (PALERMO) – Violenta rapina a Capaci, in provincia di Palermo, dove tre uomini sono entrati in azione in un bar. Lo riporta livesicilia.it