assalto con esplosivi ai bancomat in lombardia 6 arresti

Sgominata una banda di ladri che, in Lombardia, si era specializzata in assalti ai bancomat: in sei sono stati arrestati, all’alba di giovedì, (5 in carcere, 1 ai domiciliari) dai militari del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa della Compagnia di Sondrio. Cinque di loro sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti commessi in danno a postazioni ATM utilizzando gli esplosivi, con il concorso di un sesto indagato, contro grandi negozi come Ovs, Lidl, Md, e aziende del settore dei trasporti e edili, nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo e Monza Brianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

