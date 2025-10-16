Assalto con esplosivi ai bancomat in Lombardia 6 arresti

Sgominata una banda di ladri che, in Lombardia, si era specializzata in assalti ai bancomat: in sei sono stati arrestati, all’alba di giovedì, (5 in carcere, 1 ai domiciliari) dai militari del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa della Compagnia di Sondrio. Cinque di loro sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti commessi in danno a postazioni ATM utilizzando gli esplosivi, con il concorso di un sesto indagato, contro grandi negozi come Ovs, Lidl, Md, e aziende del settore dei trasporti e edili, nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo e Monza Brianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Assalto con esplosivi ai bancomat in Lombardia, 6 arresti

Argomenti simili trattati di recente

San Donaci, 5 ottobre – Altro assalto esplosivo a un bancomat. Fondamentale la presenza dei vigilanti Cosmopol Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, un nuovo colpo è stato messo a segno contro il bancomat della Banca Popolare Pugliese a San Donaci. I malv - facebook.com Vai su Facebook

Quattro persone arrestate a Potenza per l’assalto con esplosivo al bancomat delle Poste nel quartiere Bucaletto. Altri complici ancora da identificare. La Notizia: https://trmtv.it/cronaca/2025_10_09/503643.html… - X Vai su X

Assalto con esplosivi ai bancomat in Lombardia, 6 arresti - (LaPresse) Sgominata una banda di ladri che si era specializzata in assalti ai bancomat: in sei sono stati arrestati, all'alba di giovedì, (5 ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Assalti ai Bancomat della Lombardia con l’esplosivo: sei arresti fra Sondrio, Brescia e Lodi - Maxi operazione dei carabinieri, coinvolti anche i territori della Brianza e di Asti in Piemonte. Da msn.com

Assalti con l'esplosivo ai bancomat in Lombardia, sei arresti - Nel mirino gli sportelli Atm su strada e quelli degli esercizi commerciali. Da ilgiorno.it