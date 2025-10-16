Assalti armati a tir con sequestro di persona | arresti tra Barese e Bat

Associazione finalizzata al compimento di rapine pluriaggravate ai danni di autotrasportatori, sequestro di persona e ricettazione: con queste accuse i carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di sei soggetti, alcuni dei quali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

