Assalti armati a tir con sequestro di persona | arresti tra Barese e Bat

Baritoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Associazione finalizzata al compimento di rapine pluriaggravate ai danni di autotrasportatori, sequestro di persona e ricettazione: con queste accuse i carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di sei soggetti, alcuni dei quali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

