Assalti ai Bancomat della Lombardia con l’esplosivo | sei arresti fra Sondrio Brescia e Lodi

Sondrio, 16 ottobre 2025 – Svolta nell'indagine sugli assalti ai Bancomat: all'alba di oggi, nelle province di Brescia, Asti, Lodi e Milano, i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Sondrio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Sondrio su richiesta della locale Procura guidata da Piero Basilone. I carabinieri in piazza Manzoni, davanti alla filiale danneggiata dai malviventi Il provvedimento . Il provvedimento restrittivo riguarda una banda composta da sei persone – cinque finite in carcere e una agli arresti domiciliari – ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, anche con l'impiego di esplosivo, ai danni di postazioni bancomat ed esercizi commerciali nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo e Monza Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assalti ai Bancomat della Lombardia con l’esplosivo: sei arresti fra Sondrio, Brescia e Lodi

