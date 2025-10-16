Asi Salerno Awards domani la premiazione Tavola rotonda con Prete Bianchi e De Luca Chiude il Governatore
Si terrà domani, venerdì 17 ottobre alle ore 10,30, alla Camera di commercio di Salerno in Via Roma 29, la cerimonia di premiazione della II edizione degli “Asi Salerno Awards”, l’iniziativa promossa dal Consorzio dedicata alla valorizzazione del sistema produttivo della provincia, tra continuità dei settori tradizionali, primato agroindustriale e nuove tecnologie. L’evento metterà al centro le imprese del territorio e il loro contributo allo sviluppo economico locale. Alle ore 11 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Salerno e presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, e del presidente del Consorzio Asi Salerno, Antonio Visconti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
