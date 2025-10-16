Asfaltatura notturna a Fidenza stanziati 210mila euro
Prosegue il piano asfalti della Provincia di Parma. Nei prossimi giorni i lavori si concentreranno, in orario notturno, nella zona di Fidenza con specifico riferimento alla “Sp12 di Soragna”.Saranno interessati il viadotto della Sp 12 dal km. 0+500 al km. 1+000, la rotatoria al km. 3+000. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In dirittura d’arrivo i lavori di asfaltatura in Via Campo dei Fiori, eseguiti in notturna per non interrompere il traffico nelle ore diurne, quelle di maggior fruizione della viabilità. Domattina sia via del Turismo che via Campi dei Fiori saranno pienamente fruibili, c - facebook.com Vai su Facebook