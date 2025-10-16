Asfaltatura notturna a Fidenza stanziati 210mila euro

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il piano asfalti della Provincia di Parma. Nei prossimi giorni i lavori si concentreranno, in orario notturno, nella zona di Fidenza con specifico riferimento alla “Sp12 di Soragna”.Saranno interessati il viadotto della Sp 12 dal km. 0+500 al km. 1+000, la rotatoria al km. 3+000. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Asfaltatura Notturna Fidenza Stanziati