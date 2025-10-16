Ascom | Piazza delle Erbe nulla si muove
"Nulla si muove in piazza delle Erbe". È quanto fa notare Ascom Confcommercio relativamente ai lavori che precedono la realizzazione dell’isola ecologica interrata. Un progetto Pnrr da oltre 350mila euro, che realizzerà Hera e che nelle scorse settimane aveva alimentato la discussione pubblica dopo che Ascom aveva criticato scelta e progettualità. "Da fine agosto quando sono iniziati i lavori di sondaggio archeologico, ad oggi non ci sono stati ripensamenti da parte dell’amministrazione comunale in merito al posizionamento dell’isola ecologica - torna a sottolineare l’associazione di categoria -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
