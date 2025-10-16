Ascolti tv Montalbano in replica batte Toffanin Gerry Scotti continua a volare

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 3.072.000 spettatori pari al 20.0% di share. Su Canale5 la nuova edizione di This is me con Silvia Toffanin ha esordito invece con 2.558.000 spettatori pari al 18.7%. Su Rai3, Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.384.000 spettatori (9.0%), ancora una volta terzo programma più visto in prime time. Su Rai2 la serie Occhi di gatto ha registrato 555.000 individui all'ascolto pari al 3.2%. Su Italia1, il film The Great Wall con Matt Damon ha divertito 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv, Montalbano in replica batte Toffanin. Gerry Scotti continua a volare

