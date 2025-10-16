Ascolti TV | Mercoledì 15 Ottobre 2025 Solo il 18.7% per This is Me battuto da Montalbano in replica 20% ottimo Cazzullo 7.2% flop Giannini 1.3%

Nella serata di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 3.072.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 This is Me partito senza pubblicità attaccato a La Ruota della Fortuna ha conquistato 2.558.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Occhi di Gatto intrattiene 555.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 The Great Wall incolla davanti al video 1.095.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.384.000 spettatori (9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 443.000 spettatori (3.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 15 Ottobre 2025. Solo il 18.7% per This is Me battuto da Montalbano in replica (20%), ottimo Cazzullo (7.2%), flop Giannini (1.3%)

