Ascolti TV | Mercoledì 15 Ottobre 2025 Solo il 18.7% per This is Me battuto da Montalbano in replica 20% ottimo Cazzullo 7.2% flop Giannini 1.3%

Nella serata di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato 3.072.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5  This is Me partito senza pubblicità attaccato a La Ruota della Fortuna ha conquistato 2.558.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2  Occhi di Gatto  intrattiene 555.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1  The Great Wall  incolla davanti al video 1.095.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna 1.384.000 spettatori (9%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza 443.000 spettatori (3.4%). Su La7  Una Giornata Particolare  raggiunge 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

