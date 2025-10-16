Ascolti TV Mercoledì 15 Ottobre 2025 | Il Commissario Montalbano domina la serata

Ieri sera, mercoledì 15 ottobre 2025, la replica de Il Commissario Montalbano su Rai1 ha ottenuto 3.072.000 spettatori, corrispondenti a uno share del 20%. Su Canale5, This is Me, iniziato senza interruzioni pubblicitarie subito dopo La Ruota della Fortuna, ha raccolto 2.558.000 spettatori con il 18,7% di share. Su Rai2, Occhi di Gatto ha intrattenuto 555.000 spettatori ( 3,2% ), mentre The Great Wall su Italia1 ha raggiunto 1.095.000 spettatori ( 6,1% ). Chi l'ha Visto? su Rai3 ha registrato 1.384.000 spettatori ( 9% ). Realpolitik su Rete4 ha totalizzato 443.000 spettatori ( 3,4% ), mentre Una Giornata Particolare su La7 ha conquistato 1.

