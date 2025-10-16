Ascolti tv ieri sera 15 ottobre 2025 | This is Me contro Il Commissario Montalbano i dati Auditel della prima serata

Al via la seconda edizione di This is me, tra gli ospiti Pausini, Ibrahimovi?, De Sica Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 15 ottobre 2025, sono molto attesi per il ritorno di This is me torna stasera, mercoledì 15 ottobre 2025. Lo show condotto da Silvia Toffanin ha debuttato in prima ser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, 15 ottobre 2025: This is Me contro Il Commissario Montalbano, i dati Auditel della prima serata

Scopri altri approfondimenti

? I brani inediti di #MaIoSonoFuoco hanno totalizzato 389.999 ascolti su #Spotify nella giornata di ieri ? Dipende: 51.088 ascolti ? Delusa: 48.328 ascolti ? Esibizionista: 67.285 ascolti ? Avvelenata: 31.550 ascolti ? Emanuela: 33.841 ascolti ? C - X Vai su X

Blanca 3 vs il Grande Fratello Chi ha vinto ieri sera la gara di ascolti. I dati parlano chiaro - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv martedì 14 ottobre: Italia-Israele, La notte nel cuore - Ascolti tv 14 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Ascolti tv ieri (14 ottobre): Gerry Scotti non teme la Nazionale e vola senza De Martino, Belen parte piano - Israele seguita da più di 7 milioni e mezzo di spettatori tocca il 36,2% di share, benissimo Floris con DiMartedì: tutti i numeri e i dati Auditel ... Lo riporta libero.it

Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose - Ascolti tv 13 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it