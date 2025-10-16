ascolti tv i dati del 15 ottobre 2025

Bene Montalbano. Nella serata di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha coinvolto 3.072.000 spettatori pari al 20% di share. In onda su Canale5 This is Me ha ottenuto 2.558.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Occhi di Gatto porta a casa 555.000 spettatori pari al 3.2%. Poi su Italia1 The Great Wall registra 1.095.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.384.000 spettatori (9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 443.000 spettatori (3.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.227.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 375. 🔗 Leggi su 361magazine.com

