Ascolti tv del 15 ottobre Silvia Toffanin debutta contro Montalbano E De Martino è tornato
La grande novità della serata televisiva del 15 ottobre è stata Silvia Toffanin con la nuova stagione di This is Me su Canale 5. E si è scontrata con un colosso, Il Commissario Montalbano su Rai 1. Intanto, dopo aver saltato un appuntamento per lasciare spazio alla Nazionale di calcio, è tornato nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1. Ma per Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5, non ha fatto una grande differenza. Silvia Toffanin ha debuttato col botto, nel senso che Il Commissario Montalbano, anche se in replica, è un campione di share. Ma la presentatrice si gioca tutto sugli ospiti della prima puntata, Gigi D’Alessio, Eleonora Abbagnato e Alberto Tomba. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
#Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Ottobre 2025. #ItaliaIsraele (+240K) sale a quasi 8 milioni. Segue #UominieDonne (+107K), #Ore14 (+13K) supera il milione. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X
Ascolti tv 12 ottobre, 'La Ruota' al 25.8% e 'Affari Tuoi' al 24.4% Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv mercoledì 15 ottobre: Il commissario Montalbano, This is me, Realpolitik - Ascolti tv 15 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it
Ascolti tv ieri (14 ottobre): Gerry Scotti non teme la Nazionale e vola senza De Martino, Belen parte piano - Israele seguita da più di 7 milioni e mezzo di spettatori tocca il 36,2% di share, benissimo Floris con DiMartedì: tutti i numeri e i dati Auditel ... Si legge su libero.it
Ascolti tv martedì 14 ottobre: Italia-Israele, La notte nel cuore - Ascolti tv 14 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it