La grande novità della serata televisiva del 15 ottobre è stata Silvia Toffanin con la nuova stagione di This is Me su Canale 5. E si è scontrata con un colosso, Il Commissario Montalbano su Rai 1. Intanto, dopo aver saltato un appuntamento per lasciare spazio alla Nazionale di calcio, è tornato nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1. Ma per Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5, non ha fatto una grande differenza. Silvia Toffanin ha debuttato col botto, nel senso che Il Commissario Montalbano, anche se in replica, è un campione di share. Ma la presentatrice si gioca tutto sugli ospiti della prima puntata, Gigi D’Alessio, Eleonora Abbagnato e Alberto Tomba. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 15 ottobre, Silvia Toffanin debutta contro Montalbano. E De Martino è tornato