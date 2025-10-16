Ascolti tv del 15 ottobre Silvia Toffanin debutta contro Montalbano E De Martino è tornato

Dilei.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La grande novità della serata televisiva del 15 ottobre è stata Silvia Toffanin con la nuova stagione di This is Me su Canale 5. E si è scontrata con un colosso, Il Commissario Montalbano su Rai 1. Intanto, dopo aver saltato un appuntamento per lasciare spazio alla Nazionale di calcio, è tornato nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1. Ma per Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5, non ha fatto una grande differenza. Silvia Toffanin ha debuttato col botto, nel senso che Il Commissario Montalbano, anche se in replica, è un campione di share. Ma la presentatrice si gioca tutto sugli ospiti della prima puntata, Gigi D’Alessio, Eleonora Abbagnato e Alberto Tomba. 🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 15 ottobre silvia toffanin debutta contro montalbano e de martino 232 tornato

© Dilei.it - Ascolti tv del 15 ottobre, Silvia Toffanin debutta contro Montalbano. E De Martino è tornato

Altre letture consigliate

ascolti tv 15 ottobreAscolti tv mercoledì 15 ottobre: Il commissario Montalbano, This is me, Realpolitik - Ascolti tv 15 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

ascolti tv 15 ottobreAscolti tv ieri (14 ottobre): Gerry Scotti non teme la Nazionale e vola senza De Martino, Belen parte piano - Israele seguita da più di 7 milioni e mezzo di spettatori tocca il 36,2% di share, benissimo Floris con DiMartedì: tutti i numeri e i dati Auditel ... Si legge su libero.it

ascolti tv 15 ottobreAscolti tv martedì 14 ottobre: Italia-Israele, La notte nel cuore - Ascolti tv 14 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 15 Ottobre