Ascolti TV del 15 ottobre | la prima di This Is Me al 18.7% di share

Èandata in onda ieri sera la prima puntata di “ This Is Me “, lo show evento condotto da Silvia Toffanin in prima serata, dedicato al racconto della carriera dei grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport. Alcuni degli ospiti della serata erano Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovi?, Gigi D’Alessio. Tra racconti, sorprese e momenti di leggerezza (a cura di Vincenzo De Lucia nei panni della padrona di casa), la prima puntata di “ This Is Me ” ha totalizzato il 18.7% di share ed è stata battuta da una replica de “ Il Commissario Montalbano ” su Rai1. Ecco, nel dettaglio, gli ascolti della prima serata di ieri mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV del 15 ottobre: la prima di “This Is Me” al 18.7% di share

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Ottobre 2025. #ItaliaIsraele (+240K) sale a quasi 8 milioni. Segue #UominieDonne (+107K), #Ore14 (+13K) supera il milione. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X

Ascolti tv 12 ottobre, 'La Ruota' al 25.8% e 'Affari Tuoi' al 24.4% Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv mercoledì 15 ottobre: Il commissario Montalbano, This is me, Realpolitik - Ascolti tv 15 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive

Ascolti TV 15 ottobre: chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, i dati di This is me di Silvia Toffanin - La sfida tra il Commissario Montalbano in onda su Rai1 e This is me trasmesso da Canale5 ... Scrive fanpage.it

Ascolti TV del 15 ottobre: la prima di “This Is Me” al 18.7% di share - Giambattista Sozzi L'articolo Ascolti TV del 15 ottobre: la prima di “This Is Me” al 18. Si legge su msn.com