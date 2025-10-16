Ascolti TV del 15 ottobre | la prima di This Is Me al 18.7% di share

Èandata in onda ieri sera la prima puntata di “ This Is Me “, lo show evento condotto da Silvia Toffanin in prima serata, dedicato al racconto della carriera dei grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport. Alcuni degli ospiti della serata erano Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovi?, Gigi D’Alessio. Tra racconti, sorprese e momenti di leggerezza (a cura di Vincenzo De Lucia nei panni della padrona di casa), la prima puntata di “ This Is Me ” ha totalizzato il 18.7% di share ed è stata battuta da una replica de “ Il Commissario Montalbano ” su Rai1. Ecco, nel dettaglio, gli ascolti della prima serata di ieri mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

