Ascolti TV 15 ottobre 2025 | neppure Silvia Toffanin può battere Montalbano in replica

Il commissario di Luca Zingaretti torna re della prima serata, This is Me parte bene su Canale 5 ma il sorpasso non arriva. In access continua la rincorsa di De Martino a Gerry Scotti: ecco gli ascolti di mercoledì 15 ottobre. Gli ascolti TV parlano chiaro: i telespettatori preferiscono l'effetto di un "comfort show" alla novità. Il commissario Montalbano, riproposto da Rai 1 nella serie di repliche in omaggio ad Andrea Camilleri, si conferma anche ieri al primo posto, davanti al debutto della nuova stagione di This is Me con Silvia Toffanin su Canale 5. Senza inseguire il dettaglio di ogni decimale, il quadro è nitido: Montalbano viaggia intorno alla soglia del 20% e resta la scelta più condivisa del prime time, mentre This is Me si attesta poco sotto, con un esordio comunque competitivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ascolti TV 15 ottobre 2025: neppure Silvia Toffanin può battere Montalbano (in replica)

