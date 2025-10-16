ascoli piceno uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

Tragedia ad Ascoli Piceno. Prima avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola e poi, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita. Si tratta di un 80enne di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto apprende LaPresse l’omicidio-suicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Volta, all’angolo con via Stamira, zona residenziale e parallela del lungomare. La vittima si chiamava Vanda Venditti; il marito Mario Cutella. Entrambi 80enni, non erano sposati ma condividevano la vita e la professione: erano infatti entrambi ex infermieri. Alcuni mesi fa Venditti era stata colpita da un grave ictus che l’aveva resa invalida e non autosufficiente, per questo era stata ricoverata nella Rsa di Massignano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

