Ascoli Piceno marito e moglie morti in casa | ipotesi omicidio suicidio

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I corpi sono stati scoperti da familiari che si sono recati lì perché da po’ non avevano risposta ai tentativi di contattare i coniugi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

