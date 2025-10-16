Ascoli Piceno marito e moglie morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Ritrovati senza vita due 80enni a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno nella loro casa in via Stamira, in una zona centrale della città. A scoprirli è stato il personale sanitario della struttura Rsa, dove la donna era ricoverata, che è venuto a prenderla dopo un breve permesso. Secondo una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Earthquake (#terremoto) M2.1 strikes 22 km NW of Ascoli Piceno (#Italy) 8 min ago. More info: https://m.emsc.eu/?id=1881732 - X Vai su X

Ospite d’onore nei Musei Civici di Ascoli Piceno: Edoardo Sylos Labini In occasione dell’evento “Indagine sulla Bellezza”, ideato da Marco Fioravanti, l’attore e autore ha condiviso con Stefano Papetti un dialogo intenso e appassionante sulla città di Ascoli, tra - facebook.com Vai su Facebook

Orrore a San Benedetto, uccide la moglie con un colpo di pistola poi si suicida: l'allarme lanciato dai familiari - Orrore a San Benedetto, dove un uomo di 80 anni ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco contro la moglie, ... Lo riporta msn.com

Marito e moglie di 80 anni morti in casa, si ipotizza l'omicidio-suicidio - A trovarli il personale sanitario che avrebbe dovuto riportare la donna nella struttura sanitaria dove era ricoverata. Riporta rainews.it

«Vuoi vedere i video hard girati con tua moglie?» Ex amante finisce a processo ad Ascoli - ASCOLI Si erano conosciuti in palestra e, come spesso accade, tra allenamenti e conversazioni leggere, tra i due – un uomo e una donna, entrambi ascolani – era nata una relazione sentimentale ... Lo riporta corriereadriatico.it