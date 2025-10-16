Ascoli Piceno marito e moglie morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Ritrovati senza vita due 80enni a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno nella loro casa in via Stamira, in una zona centrale della città. A scoprirli è stato il personale sanitario della struttura Rsa, dove la donna era ricoverata, che è venuto a prenderla dopo un breve permesso.  Secondo una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

