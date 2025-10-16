ArtePadova si avvicina la 35esima edizione | attesi più di 250 espositori e 15mila opere

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un mese dall’inaugurazione sono oltre 250 gli espositori che hanno aderito ad ArtePadova, la mostra-mercato d’arte moderna e contemporanea più importante del Nordest, che torna con la sua 35esima edizione a Padova Hall, il quartiere fieristico padovano, da venerdì 14 a lunedì 17 novembre.Unire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Vela, si avvicina la 35esima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup - Il 7 settembre 2025, prenderà il via la 35esima Maxi Yacht Rolex Cup, con 45 yacht iscritti ad oggi. Scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Artepadova Avvicina 35esima Edizione