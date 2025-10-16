ArtePadova si avvicina la 35esima edizione | attesi più di 250 espositori e 15mila opere
A un mese dall’inaugurazione sono oltre 250 gli espositori che hanno aderito ad ArtePadova, la mostra-mercato d’arte moderna e contemporanea più importante del Nordest, che torna con la sua 35esima edizione a Padova Hall, il quartiere fieristico padovano, da venerdì 14 a lunedì 17 novembre.Unire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Iniziamo a conoscere le gallerie presenti alla prossima edizione di ArtePadova in programma in Fiera di Padova dal prossimo 14 Novembre Tra le opere in esposizione anche quelle di Ivan Lorenzo Frezzini, come questa Eva Jungle 180x250, presentata dalla - facebook.com Vai su Facebook
